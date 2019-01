Ceriale. Sabato 5 gennaio è andata in scena la terza edizione dell’appuntamento goliardico-sportivo organizzato dall’Atletica Ceriale San Giorgio: “La Befana vien di corsa…”.

La corsa, sulla distanza di 6 chilometri per gli adulti e 1 chilometro per i giovani, ha visto molti motivi di interesse e convivialità, tra le maglie storiche dell’Atletica Ceriale e caramelle per tutti, cioccalata calda e premi, una lotteria… ed ha visto proclamati Befanone 2019 Alessandro Ferrari (Villanova d’Albenga), seguito da Anastasio Ziliani (Andora) e da Paolo Rolando (Pietra Ligure).

Per quanto riguarda le Befane, prima posizione per Giulia Baldini (Albenga), seconda per Monica Castiglioni (Orco Feglino) e terza per Sara Carlevaro (Villanova d’Albenga).

Vestiti da Befani, primo posto per Nicolò Reghin (Albenga), secondo per Domenico Boeri (Alassio), terzo per Nicholas Olmi (Pietra Ligure). Primo tra i non travestiti Giovanni Zuffo (Loano).

Tra le ragazze e i ragazzi fino a 14 anni di età hanno primeggiato Emma Barnieri (Atletica Ceriale) e Nicolò Parodi (Atletica Ceriale).

A seguire, tra i ragazzi secondo Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale), terzo Davide Capetta (Atletica Alba), quarto Andrea Fois (Atletica Cento Torri), quinto Giacomo Anfosso (Atletica Ceriale), sesto Giulio Barbieri (Atletica Ceriale), settimo Maruan Ait (Atletica Ceriale), ottavo Edoardo Putetto (Podistica Caramagna), nono Emanuele Rolando (Pietra Ligure), decimo Francesco Rolando (Pietra Ligure).

Tra le ragazze seconda Eleonora Boeri, terza Elena Cusato, quarta Emma Baradel, quinta Hannan Ait, sesta Tauba Sail, settima Aya Sail, tutte dell’Atletica Ceriale.

Tra i protagonisti della corsa di 6 chilometri c’erano anche Sandro Putetto, Marco Launo, Davide Volpe, Massimo Falone, Davide Boeri, Giampaolo Casati, Veronica Parodi, Michele Abbatangelo, Wioletta Struss, Asia Campora, Davide Di Certo, Santi Saracino, Patrizia Quarone, Marianna Pallonetto, Maya Rosso, Agostino Parodi, Silvana Andreis, Valentina Podio.