Ceriale Progetto Calcio, il ringraziamento a Ivan Monti

Ceriale. Ivan Monti è il nuovo allenatore dell’Alassio FC, in Eccellenza. L’ASD Ceriale Progetto Calcio vuole ringraziare pubblicamente il tecnico per il lavoro svolto in questi due mesi insieme.

Con il cambio di panchina della prima squadra attuato lo scorso dicembre, Monti era entrato a far parte del team tecnico in supporto a mister Biolzi lavorando in specificatamente sulla tattica e sulla difesa.

“In queste settimane abbiamo mantenuto volutamente un profilo basso consapevoli che Ivan avrebbe potuto ricevere offerte e proposte molto allettanti – dichiara la dirigenza cerialese -. Siamo molto felici di questa sua nuova avventura all’Alassio FC, palcoscenico di tutto rispetto, certi che dimostrerà la stessa professionalità e preparazione che ha palesato in queste settimane di lavoro al Merlo. La società, la dirigenza e i tutti i ragazzi gli mandano un grosso in bocca al lupo”.