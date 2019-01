Ceriale. Un’auto cappottata sulla strada panoramica di Ceriale, in direzione Peagna. Alcuni automobilisti di passaggio la notato e lanciano l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori nessuna traccia di guidatore e occupanti.

È questa la storia ammantata di mistero avvenuta questa mattina. L’allarme è scattato intorno alle 11,30, con una chiamata che segnalava “la presenza di una Ford cappottata fuori strada”.

Massiccia la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Ceriale, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Ceriale, che non hanno però trovato alcun occupante all’interno dell’auto.

Il mistero è stato però risolto già in mattinata. Il proprietario dell’auto, infatti, si è messo in contatto con la polizia locale cerialese, raccontando l’incidente, avvenuto però nella serata di ieri e comunicando che, in giornata, procederà al ritiro del veicolo.