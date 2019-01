Ceriale. Avevamo accennato in settimana che in casa Ceriale Progetto Calcio ci sarebbero state ulteriori mosse di mercato e così è stato: ieri sera al Merlo ha firmato fino a fine stagione anche Claudio Cutuli.

Attaccante alassino classe 1987, Claudio è cresciuto nelle giovanili del Savona per poi tornare a ponente e vestire, tra le altre, le maglie di Baia Alassio ed Albenga.

Proprio durante l’esperienza albenganese ha avuto modo di conoscere e giocare con il ds Degola e capitan Bellinghieri con i quali ha instaurato un ottimo rapporto umano che probabilmente ha influito sulla scelta finale di tornare in campo.

Le dichiarazioni di Cutuli: “Mi era tornata la voglia di rimettermi in gioco, ho partecipato a diverse sedute di allenamento e mi sono convinto. La situazione in cui siamo, la società, lo staff, i dirigenti e i giocatori mi hanno fatto tornare l’entusiasmo di vivere uno spogliatoio, di lottare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nonostante qualcuno ci dia già per morti, a fine anno esulteremo perché sono convinto che ci salveremo e riusciremo a mantenere la categoria“.

Il direttore sportivo Marco Degola ha affermato: “Sono contento che Claudio abbia sposato la nostra causa. Oltre ad aver giocato insieme, conosco i suoi valori e le sue capacità. È un ulteriore rinforzo che ci serve per risalire e fa piacere a tutti che abbia accettato questa sfida dopo un breve periodo di stop“.