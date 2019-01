Cerca di evitare un controllo, ma viene trovato con 1,6 grammi di hashish: arrestato ad Albenga

Albenga. Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di 1,6 grammi di hashish. Sono le accuse contestate ad un marocchino di 27 anni, Mohamed Hakkaoui, che ieri sera è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Albenga.

Le manette sono scattate in seguito ad un normale controllo effettuato nella zona di via Genova. I militari hanno notato lo straniero in atteggiamento sospetto è si sono avvicinati, ma, per tutta risposta l’uomo ha cercato di allontanarsi e di gettare a terra una confezione di cellophane contenente 0,6 grammi di hashish. A quel punto, non senza fatica, visto che il marocchino li ha colpiti con calci e pugni, gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta in caserma è stato perquisito ed è saltato fuori un’altro involucro di hashish del peso di circa 0,9 grammi.

Dopo una notte in camera di sicurezza, questa mattina, il nordafricano è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. In aula gli è stata contestata anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e l’imputato ha quindi patteggiato un anno di reclusione in continuazione per entrambi i reati. Al marocchino è stata concessa la sospensione condizionale della pena.