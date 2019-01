Celle Ligure ottiene tre finanziamenti per opere pubblice

Celle Ligure. Il sindaco di Celle Ligure Renato Zunino ha comunicato i tre finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale per interventi e opere sul territorio.

Per il Comune cellese ottenuti 80 mila euro per rifare il fondo del palazzetto dello sport, altri 70 mila euro serviranno per la messa in sicurezza della palestra sia scolastica che pubblica presso la scuola elementare, oltre al rifacimento dei bagni.

Infine per l’amministrazione di Celle Ligure sono stati stanziati dalla Regione Liguria 22 mila euro per la difesa degli arenili, con il porticciolo cellese gravemente colpito dall’ultima mareggiata così come lo stesso litorale costiero.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino della località del levante savonese: “La attività e il lavoro degli uffici, della Giunta e del Consiglio continua costantemente per fare in modo che Celle Ligure possa ottenere finanziamenti per le opere pubbliche nell’interesse della città. E questi tre ultimi finanziamenti sono molto importanti” commenta il sindaco Renato Zunino.