Casanova Lerrone. Era caduto da un dirupo precipitando da un altezza di circa dieci metri: è successo oggi alle 13 e 30 ad un cavallo, nel comune di Casanova Lerrone. Il proprietario ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga per l’intervento di soccorso all’animale.

Dopo due ore i vigili del fuoco hanno imbragato e messo in salvo il povero cavallo: stando a quanto riferito l’azione dei pompieri è stata molto delicata in quanto il cavallo era caduto, per cause in via di accertamento, all’interno di un folto roveto che ha reso ancora più difficoltoso il recupero da parte della squadra del distaccamento ingauno.

Alle 16:30 circa l’animale ě stato messo in salvo per la felicità del suo padrone, preoccupato per le sorti del suo cavallo. Sul posto hanno operato anche ambulanza, automedica e personale veterinario.