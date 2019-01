Caserma dei vigili del fuoco di Albenga, Ciangherotti e Perrone: “Il ministero dell’interno deve intervenire subito”

Albenga. Che il Comune di Albenga esprima solidarietà e sostegno al corpo dei vigili del fuoco di Albenga e rivolga un appello al ministero dell’interno affinché intervenga con assoluta sollecitudine ad effettuare i necessari lavori di adeguamento strutturale della caserma ingauna. E’ questa la richiesta contenuta nell’ordine del giorno presentato al sindaco Giorgio Cangiano e al presidente del consiglio comunale Vittorio Varalli dai consiglieri di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone.

“La caserma dei vigili del fuoco di Albenga versa ormai da anni in condizioni precarie e necessita di urgenti interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico – ricordano i due forzisti – I vigili del fuoco di Albenga hanno più volte denunciato lo stato di precarietà della struttura, invocando l’aiuto ed il sostegno di tutte le autorità e sensibilizzando anche le autorità locali, i sindaci dei territori interessati. L’immobile della caserma dei vigili del fuoco è per una parte di proprietà provinciale e per una parte dello stato”.

“Lo scorso 1 dicembre la Provincia di Savona ha affidato ad una ditta di Genova i lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura e dei cornicioni della parte di caserma di competenza della Provincia di Savona (lato verso l’ingresso principale). Gli interventi (per un importo compreso di Iva pari ad euro 39 mila euro circa) verranno eseguiti, come da accordi presi durante i sopralluoghi effettuati, a seguito del completamento dei lavori che vengono realizzati direttamente dal ministero per la parte di copertura riguardante l’edificio di proprietà statale. A seguito di tale intervento verrà realizzato, compatibilmente con le risorse di bilancio 2019, il risanamento dei locali interni di competenza della Provincia”.

“Il distaccamento di Albenga ha una assoluta assoluta ed indiscussa rilevanza e strategicità e opera da anni e che rappresenta una eccellenza del territorio, riferimento indiscusso per la sicurezza di tutta la collettività del ponente savonese. E’ quindi necessario esprimere solidarietà e sostegno al corpo dei vigili del fuoco di Albenga rivolgendo un appello al ministero dell’interno affinché intervenga con assoluta sollecitudine ad effettuare i necessari lavori di adeguamento strutturale della caserma”.