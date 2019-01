Casanova Lerrone, il cavallo cade nei rovi e per aiutarlo il proprietario si ferisce a sua volta: soccorsi mobilitati

Casanova Lerrone. Curioso incidente questo pomeriggio, poco dopo le 14, a Casanova Lerrone, dove, durante un’escursione, un cavallo, per motivi ancora sconosciuti, è scivolato cadendo in mezzo ai rovi.

Il proprietario ha cercato di aiutare l’animale, ma con scarso esito e procurandosi a sua volta tagli e feriti. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, i militi della croce bianca di Albenga, il servizio veterinario e i vigili del fuoco, intervenuti con la squadra 51 di Albenga e l’autoscala.

Mentre l’uomo, ferito in modo non grave, è stato già soccorso e medicato dal personale sanitario, più complessa la situazione del cavallo. I pompieri sono impegnati per cercare di disincastrare l’animale.