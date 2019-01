Carnevale a Savona, Fiera di San Sebastiano a Loano e la musica a Quiliano: fantastica domenica di eventi in provincia

Provincia. “Il mondo è tutto in maschera: tutto l’anno è carnevale”, scriveva lo spagnolo Mariano José de Larra in uno dei suoi componimenti letterari. Qui da noi, però, il Carnevale inizia questa domenica 20 gennaio: il clou dell’agenda degli eventi in programma oggi sarà infatti la variopinta, vivacissima e “rumorosa” sfilata carnascialesca, “presieduta” da Sua Maestà Cicciolin, che invaderà festosamente il centro storico di Savona.

Tra sacro e profano, dunque: se a Savona si terrà il Carnevale, manifestazione che storicamente precede la Quaresima, a Loano san Sebastiano “benedirà” la fiera a lui dedicata. E tra un acquisto e l’altro magari ci potrà essere tempo per il nostro prossimo, in particolare partecipando ad un incontro sul rapporto tra autismo e sport, sempre a Loano.

Il Natale è finito da un po’… ma non a Quiliano, dove terminerà proprio oggi: il Convento dei Cappuccini ospiterà infatti il concerto di chiusura “Sipario sul Presepe”, che unirà ancora per un giorno musica e arte. E proprio gli amanti dell’arte figurativa potranno “spingersi” fino alle “Zone di confine” per ammirare le opere di tre artisti in mostra ad Albissola Marina.

C’è davvero tanto da fare in queste ore! Niente di più utile per orientarsi tra le centinaia di proposte sono sia questa guida, in cui approfondiamo gli eventi principali, sia la consueta e aggiornatissima agenda IVG Eventi.

Savona. Domenica 20 gennaio dalle ore 16 avrà luogo la cerimonia d’apertura del Carnevale organizzato dall’Associazione ‘A Campanassa e da Assonautica Provinciale di Savona. Il re del Carnevale Cicciolin giungerà dal mare navigando tra un corteo di barche e con la partecipazione dei dragoni della Canottieri Sabazia, allegramente accompagnato da tanti bambini in maschera.

Sua Maestà e la sua Corte sbarcheranno al molo Marinai d’Italia, nei pressi della Torretta, e sfileranno in corteo, accompagnati da alcuni musicisti Banda Forzano, sino a piazza Sisto IV, dove il re ricovererà dalle mani del sindaco Ilaria Caprioglio le chiavi della città.

La flotta per gli imbarchi è già completata ma anche per chi non ha trovato posto sulle barche la festa sarà alla Torretta per accogliere lo sbarco di re Cicciolin e proseguirà fino al centro storico.

Loano. Domenica 20 gennaio dalle 8 alle 10 in corso Roma e piazza Giuseppe Mazzini si terrà la tradizionale Fiera di San Sebastiano con il patrocinio del Comune.

Per tutta la giornata decine di bancarelle proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro. I moltissimi banchi e la splendida “location” sul mare la rendono un momento irrinunciabile per chiunque ami fare shopping.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma ed in piazza Mazzini saranno in vigore il divieto di sosta ed il divieto di circolazione. I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe e in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. I veicoli provenienti da Campo Cadorna saranno obbligati a svoltare in direzione di levante (verso Pietra Ligure).

Sempre a Loano si terrà “Autismo e Sport”, incontro in programma per domenica 20 gennaio alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal. Durante il pomeriggio un educatore, una insegnante di sostegno e una psicologa racconteranno la loro esperienza personale con ragazzi affetti da autismo e, più in generale, faranno un rapido excursus sulle caratteristiche di questo disturbo.

Ad aprire l’incontro sarà la presidente di Run for Autism, Nella Andronaco, che presenterà la neonata associazione e i propri scopi. Successivamente il vicepresidente Emiliano Polizzi esporrà i contenuti di “Social Sport”, il progetto creato dall’asd in collaborazione con Krav Maga Parabellum e che si propone di promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi affetti da autismo.

Quiliano. Domenica 20 gennaio alle ore 16:30 presso il Convento dei Frati Cappuccini di Quiliano si terrà il tradizionale concerto a conclusione delle festività natalizie “Sipario sul Presepe”, nato dalla collaborazione tra il Comune e il Convento. Con questo appuntamento terminano le iniziative organizzate nel periodo natalizio dal Comune in collaborazione con le associazioni.

Quest’anno allieterà il pomeriggio il coro della scuola civica di musica DNA Musica. Sarà inoltre possibile visitare, per chi non lo avesse ancora fatto, il presepio artistico allestito all’interno del convento. Al termine del concerto sarà offerta, come da tradizione, una merenda a tutti i presenti.

Albissola Marina. Un progetto espositivo che si potrebbe titolare anche “Sensazioni di pittura” o, in tempi di digitalizzazione estrema, “pittura aumentata” o ancora in ulteriori modi più o meno originali. È “Zone di confine”, esposizione visitabile alla Galleria Eleutheros che riunisce anzitutto tre amici e professionisti anagraficamente racchiusi in una generazione e provenienti da diverse regioni.

La mostra non vuole tuttavia concentrare l’attenzione sul mezzo espressivo, che infatti non è esclusivo, quanto sulla prossimità del sentire dei tre artisti coinvolti. “Zone di confine” non vuole tracciare perimetri di separazione, semmai individuare assonanze e sovrapposizioni che riguardano sia i codici espressivi sia i mezzi artistici utilizzati. Per tutti e tre gli artisti il colore si fa volume e la luce concorre a segnare e determinare la componente dimensionale e la geografia dello spazio che solo apparentemente sono fissi ma in realtà risultano in continua trasformazione.

La loro è una pittura plurale per un significato unico: è un modo per lavorare su se stessi, eliminando tutto ciò che per loro risulta inutile e liberare alla fine, in modo onesto, quel che realmente essi sono. I tre artisti interpretano le loro opere come esercizio quotidiano, paziente, anche spirituale, per dare un proprio senso alla meraviglia dell’esistere.