Savona. Con la cerimonia di consegna delle chiavi della Città di Savona, lo scorso 20 gennaio è ufficialmente iniziato il Carnevale e il periodo di “regno” di Sua Maestà Cicciolin. La maschera savonese quest’anno porterà avanti la sua missione sociale in un fitto programma di eventi.

“Porteremo un sorriso ai bambini e agli anziani savonesi – afferma Paolo Nobel, che interpreta da sette anni Cicciolin – Staremo vicino ai meno fortunati portando gioia e allegria”. Cicciolin sarà accompagnato da A Scignua, interpretata da Debora Geido, dal giullare, interpretato da Ivano Gatti e dai figuranti della Corte.

Foto 2 di 2



La prima visita sarà dedicata ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona che, come ogni anno, si svolge in collaborazione con l’Associazione Cresc.i, insieme al nuovo primario Umberto Gaiero. “L’Associazione, che ha come obiettivo stare vicino ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale San Paolo, da vent’anni si impegna a reperire i fondi necessari per tenere attivi numerosi progetti e sostenere le famiglie – afferma il presidente Cresc.i, Carlo Mantero – Siamo molto contenti di collaborare con l’associazione Campanassa con cui ogni anno incontriamo e portiamo un sorriso ai bambini del reparto”.

Seguiranno visite agli anziani delle case di cura e appuntamenti di festa per i bambini.