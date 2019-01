Carige, Fitch abbassa ancora il rating e la banca è pronta ad azioni legali

Liguria. Banca Carige è pronta ad azioni legali contro l’agenzia di rating Fitch che ieri ha deciso di abbassare ulteriormente il suo giudizio sull’istituto di credito genovese.

Fitch ha tagliato il rating di banca Carige (da CCC+ a CCC) e il rating sul debito senior non garantito (da CCC + a CC). A giudizio dei commissari di Carige l’agenzia non ha compreso correttamente il senso dei “recenti avvenimenti” (il pian di salvataggio del governo, ndr) e si trova in “evidente incoerenza con quanto rappresentato in novembre e dicembre dalla stessa Fitch”.

Brutto segnale, comunque, nei giorni che precedono la presentazione, probabilmente la prossima settimana, del nuovo bond. Ieri è stata notificata alla commissione Ue la domanda per ottenere la garanzia dello Stato sulle imminenti obbligazioni. Ancora non ci sono indirizzi ufficiali su scadenze e valore.

Ieri intanto in audizione in commissione Finanza di Camera e Senato il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha chiarito che il governo auspica una “soluzione privata della crisi”, vale a dire che non sia lo Stato a nazionalizzare ma che si attende un soggetto interessato ad aggregare Carige. Soggetto che, per ora, non si è fatto avanti.