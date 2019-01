Carcare, vandali ancora in azione ai danni dell’arredo urbano

Carcare. Un altro atto vandalico ai danni dell’arredo urbano di Carcare. Ancora una volta (dopo quella lanciata mesi fa nel fiume) a farne le spese è stata una panchina, in questo caso con un basamento in cemento, distrutta forse per gioco o per noia.

In una serata dello scorso fine settimana, nell’area tra il palazzetto dello sport e il tennis club, alcuni ragazzi hanno deciso di divertirsi in modo alternativo, ovvero staccando la lastra che fungeva da seduta dai due appoggi, uno dei quali, poi, è stato scaraventato verso l’ingresso posteriore della palestra.

Per fortuna, forse grazie al peso del cilindro in cemento, il volo non ha sortito l’esito sperato e non ha provocato ulteriori danni alla struttura sportiva. Ora si cerca di risalire agli autori del misfatto attraverso i filmati delle telecamere presenti nel polo scolastico.