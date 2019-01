Carcare, tutto pronto per la “Notte del liceo linguistico” al Calasanzio

Carcare. Un’altra emozionante avventura alla “Conquista del Calasanzio”. E’ quella che attende tutti i visitatori che venerdì 25 gennaio, a partire dalle 20.30 fino alle 23.30, decideranno di partecipare alla “Notte del liceo linguistico”.

Il tema principale della serata sarà la colonizzazione mondiale, proposta attraverso un suggestivo viaggio nel tempo: si partirà dalla colonizzazione del 1400/1700 per arrivare a quella del 1800/1900. E così, lasciandosi guidare dai veri protagonisti della serata, ovvero tutti gli studenti del liceo linguistico, si vivranno incredibili momenti: ci si imbatterà nel gruppo dei Malinke stanziati in un’ampia area dell’Africa occidentale (Guinea, Mali, Senegal); si potrà scoprire El Dorado, un luogo leggendario in cui vi sarebbero immense quantità di oro e pietre preziose, oltre a conoscenze esoteriche antichissime.

E ancora un’immersione nella storia con il “Boston Tea Party”, il famoso atto di protesta dei coloni americani, verificatosi nel 1773, nel porto di Boston, in risposta al continuo innalzamento delle tasse, promosse dal governo britannico. Numerosi poi i grandi personaggi del passato legati al colonialismo e conquiste quali Francis Drake, Montesquieu o il poeta Giovanni Pascoli che si esprimerà in un monologo proprio su tale tematica. Non mancherà neanche una visita al museo, un viaggio nell’arte in Giappone, una visita in un salotto jazz, piuttosto che un coinvolgente balletto e ancora un tuffo nella letteratura con il personaggio di Friday ripreso dal romanzo “Robinson Crusoe”.

Gli studenti del liceo linguistico aspettano tutti per vivere tutti insieme questa fantastica avventura.