Carcare. Canna fumaria a fuoco in una palazzina di via Mameli, numerosi i danni, sei persone evacuate ma per fortuna nessuna conseguenza grave per i residenti. Ieri sera, al momento dell’incendio, l’inquilino dell’abitazione al primo piano, dalla cui stufa a legna si sono propagate le fiamme, era assente.

Intorno alle 21.30, è scattato l’allarme da parte di alcuni condomini che si sono visti l’alloggio invaso dal fumo e dall’odore acre. Una donna, dallo spavento, si è precipitata giù dalle scale inciampando, ed è stata accompagnata in codice verde al Punto di primo intervento di Cairo dai militi della Croce Bianca di Carcare.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno impiegato alcune ore a spegnere il fuoco che stava interessando il tetto e a raffreddare la canna fumaria. Anche il sindaco Christian De Vecchi, su suggerimento dei soccorritori, si è subito attivato per garantire un luogo sicuro a tre famiglie di due persone, in totale sei condomini che, non potendo utilizzare il riscaldamento e avendo l’appartamento saturo di monossido di carbonio, hanno dovuto abbandonare la loro casa dove torneranno quando la situazione si sarà ristabilita.