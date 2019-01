Carcare, il nuovo Centro integrato di via dei commercianti carcaresi è realtà

Carcare. Porta la data di oggi la costituzione del nuovo Centro integrato di via dei commercianti carcaresi. Proprio questa mattina, infatti, la sala consigliare del municipio ha fatto da cornice all’atto notarile che sancisce la nascita del consorzio “Carcare da vivere”, al quale hanno aderito in prima battuta trentasei operatori economici del paese e ce ne sono altri sette pronti a farne parte, che in totale rappresentano quasi il cento per cento delle attività del centro storico.

In settimana la Giunta guidata dal sindaco Christian De Vecchi procederà con l’iter di riconoscimento nonché di perimetrazione del neonato consorzio, nonché con la notifica dell’avvenuta stipula alla Regione Liguria, che proprio recentemente ha attivato un censimento per conoscere il numero dei Civ presenti nelle quattro province al fine di aprire, a breve, i bandi per la ripartizione dei fondi destinati al commercio.

“Quella di oggi è una data importante, sicuramente una di quelle che non scorderò del mio mandato – commenta l’assessore alle attività produttive, Enrica Bertone – Sono davvero soddisfatta per i commercianti carcaresi che hanno deciso di unire le forze per dare vita ad un organismo che potrà, insieme alle politiche economiche comunali, risollevare le sorti del paese. Si tratta di un punto che il gruppo di cui faccio parte aveva messo nel programma elettorale, e il fatto che si sia concretizzato a soli sei mesi dall’inizio del mandato non può che farci contenti. Ora tutti al lavoro, Carcare riparte”.