“Carcare da vivere”: nasce il nuovo Centro integrato di via delle attività commerciali

Carcare. Dopo un lungo periodo di assenza a Carcare si costituisce il nuovo Centro Integrato di Via, il consorzio che unisce gli esercizi commerciali e artigianali del paese per dare un senso di unità e slancio al settore.

A dicembre l’assessore alle attività produttive del Comune di Carcare, Enrica Bertone, aveva illustrato i termini e le modalità di partecipazione per ottenere fondi regionali destinati alla rivitalizzazione dei centri storici, e ieri sera, un folto gruppo di commercianti si è riunito per aderire al progetto.

Come spiegano gli addetti ai lavori, “l’obiettivo principale del Civ “Carcare da vivere” sarà quello di restituire alla cittadina e agli operatori commerciali la giusta e meritata visibilità nel comprensorio valbormidese. Ad oggi sono circa una trentina le attività che hanno aderito, e il direttivo, non appena eletto, sarà subito al lavoro per programmare un ricco calendario di eventi e offrire nuove opportunità di crescita al paese, sia sul piano economico che ricreativo”.