Carabinieri, la Compagnia di Alassio presenta un “servizio di ascolto”: ciclo di incontri nei comuni

Alassio. Prosegue la collaborazione tra la Compagnia Carabinieri di Alassio e le istituzioni locali in tema di sicurezza e controllo del territorio.

Per questo l’Arma, in accordo con i sindaci, ha realizzato un servizio di ascolto: i comandanti di stazione incontreranno nei rispettivi comuni i cittadini, con i quali, in un clima molto familiare, si intratterranno per acquisire notizie, ricevere informazioni, carpire spunti informativi utili per un eventuale sviluppo d’indagine. La finalità dell’iniziativa è quella di accrescere e suggellare il senso di fiducia nei confronti dell’Arma.

Ecco il calendario degli incontri: Comune di Stellanello nelle giornate di lunedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 ci sarà il comandante della stazione di Andora o un suo delegato; Comune di Arnasco, presso la sede del “Museo dell’Olio”, nelle giornate di lunedì dalle ore 19 alle ore 11, ci sarà il comandante della stazione di Villanova d’Albenga o un suo delegato; Comune di Zuccarello, nelle giornate di mercoledì dalle ore 10 alle ore 11, ci sarà il comandante della Sstazione di Cisano sul Neva o un suo delegato.

La Compagnia alassina punta molto sulla collaborazione con i cittadini: “Come ho sempre sottolineato in ogni occasione, ogni qualvolta vedono un carabiniere per strada, possono fermarlo, parlagli, esternare le proprie perplessità, ricevere e fornire informazioni, avere un confronto molto confidenziale; stare in mezzo e con la gente significa anche questo. In caso di necessità, di richiesta di intervento, per segnalare movimenti strani di persone e mezzi, tutti i cittadini, senza remora alcuna facciano il 112” ricorda il comandante della Compagnia alassina Massimo Ferrari.