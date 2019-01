Campioni in Tour per il reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo

Savona. Campioni in Tour, ad oggi l’unico progetto calcistico al mondo al quale la partecipazione delle società è gratuita, dove l’ingresso per il pubblico è gratuito e in cui attraverso i contributi donazioni dei genitori dei bambini partecipanti vengono acquistati giocattoli per i reparti pediatrici degli ospedali nelle città che ospitano il progetto.

Savona è una tappa nazionale importante di Campioni in Tour, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, e il motore di tutto ciò è Francesco Gullo. Sì, proprio lui, il Gullo nazionale della storica squadra del Cervia del reality “Campioni il Sogno” allenata dal campione del mondo Ciccio Graziani.

Ad oggi Gullo e il suo progetto hanno dato la possibilità a quasi 100 mila bambini di calcare campi degli stadi più belli d’Italia e tra questi il Bacigalupo di Savona. Per questo, lo scorso 11 gennaio, come da promessa, per la seconda volta hanno fatto visita al reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona sia l’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza che il delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno assieme a Gullo, per mantenere l’impegno preso in occasione del torneo natalizio “Campioni al Palatrincee ricordando Pizzorno”.

I bambini ospiti al reparto hanno avuto così una piacevole sorpresa: Campioni in Tour, Savona risponde presente.