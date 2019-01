Cambio della guardia all’Ipercoop: il direttore Cosimo Giudice lascia Savona e si “trasferisce” a Mondovicino

Savona. Cambio della guardia all’Ipercoop di Savona. Dopo oltre 13 anni, Cosimo Giudice, attuale direttore del principale ipermercato della provincia di Savona, lascia il suo posto.

Giudice, in coop dal 2001, in passato aveva ricoperto lo stesso ruolo all’Ipercoop di Carasco in provincia di Genova. Sarà sostituito da Lorenzo Ricci, che in passato era già stato capo del personale proprio a Savona ed è l’attuale direttore del ipermercato Coop presente all’interno della galleria commerciale di Mondovicino.

Quello programmato da Coop Liguria è un avvicendamento, con Giudice che si trasferirà in provincia di Cuneo proprio a gestire l’Ipercoop del parco commerciale e il percorso inverso sarà fatto da Ricci.

La notizia è stata ufficializzata dallo stesso Giudice ieri mattina, nel corso di un incontro con i manager e i capireparto dell’ipermercato savonese. I nuovi ruoli dovrebbero diventare effettivi a partire dalle prossime settimane.

Giudice molto conosciuto in città per il suo ruolo in questi anni è stato l’ideatore di numerose iniziative come l’asta del pesce, lo spettacolo dipendenti allo sbaraglio fino alle cene che trasformavano le corsie dell’ipermercato in un immenso ristorante.