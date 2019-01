Cambio alla conduzione del Movimento Animalista Liguria

Liguria. Fabio Parodi, libero professionista genovese, è stato nominato

dal presidente dell’associazione Michela Vittoria Brambilla come responsabile e coordinatore regionale del Movimento Animalista.

Parodi passa dalla gestione cittadina a quella regionale, subentrando al dimissionario Francesco Maresca, consigliere comunale con delega al porto. Per il neo coordinatore è già iniziato un periodo di grande lavoro, il primo impegno è stato la costituzione del Movimento Animalista Liguria, della quale è stato nominato presidente.

Accanto a lui ci sono la dottoressa Anna Clara Mongiardino (vice presidente), l’avvocato Alessandra Cavalli, Luciano Niceforo e Mauro Spotorno. Al coordinamento Provinciale: il dott. Pietro Burzi per Genova, Lucilla del Santo per La Spezia, Alice Beltrame per Savona e Letizia Balsamo per Imperia.

“L’impegno di tutti sarà quello di salvaguardare i diritti di tutti gli animali d’affezione e selvatici, un occhio di riguardo andrà a quelle persone, che nonostante le finanze limitate, decideranno di adottare un cane o un gatto dai canili. Stop all’abbandono, assistenza legale, nuove aree canine, riduzione dei costi di mantenimento degli animali d’affezione questi saranno gli impegni prossimi del movimento animalista liguria” dice il neo presidente.