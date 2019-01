Calice Ligure diminuisce la Tari, il sindaco Comi: “Un premio per gli ottimi risultati nella raccolta differenziata”

Il Comune di Calice Ligure ha deciso di diminuire per il 2019 la tariffa della TARI a cittadini ed attività commerciali, con una rimodulazione delle tariffe (vedi foto). Questo a seguito dei buoni risultati raggiunti nella raccolta differenziata che ha visto Calice Ligure ancora una volta tra i comuni più virtuosi.

“Siamo fiduciosi che la tendenza al miglioramento della nostra percentuale continuerà anche nei prossimi anni” sottolinea il sindaco Alessandro Comi.

“Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato confermato per i prossimi due anni all’Idealservice mentre nel 2020 con l’introduzione degli ambiti molto sarà rimesso in discussione; ci auguriamo che per quella data il nostro comune sarà in grado di presentarsi con una percentuale sempre più vicina all’ottanta per cento”.

A breve partiranno controlli sulle utenze che risulteranno non avere mai ritirato i sacchetti per la differenziata che ricordiamo vengono consegnati gratuitamente, con l’approvazione del relativo regolamento e l’introduzione degli ecovigili cercheremo di educare sempre meglio ad un corretto conferimento dei rifiuti e quando necessario a punire comportamenti incivili. “A tal fine ricordiamo a tutti i cittadini la possibilità di conferire gli ingombranti presso l’isola ecologica lungo la strada per Rialto il sabato ed il martedì mattina” aggiunge ancora il primo cittadino calicese.

“Un grazie è giusto indirizzarlo agli uffici competenti per il lavoro svolto, indispensabile per stabilire le nuove tariffe compatibili con il bilancio comunale” conclude il sindaco Comi.