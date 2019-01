Cairo Montenotte, in piazza della Vittoria la cerimonia di esposizione della bandiera della Città

Cairo Montenotte. Domenica 6 gennaio a partire dalle 10 in piazza della Vittoria si svolgerà la cerimonia di esposizione della bandiera della Città di Cairo Montenotte.

Spiegano dal municipio: “Sono trascorsi 63 anni dal conferimento, al Comune di Cairo Montenotte, dell’onorificenza di fregiarsi del titolo di Città, decretata dall’allora presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, il 7 gennaio 1956. Nell’occasione della ricorrenza, che rappresenta una sorta di ‘compleanno’ della Città, l’amministrazione innalzerà il nuovo vessillo, un drappo bipartito giallo e azzurro recante lo stemma del Comune, sul quarto dei pennoni collocati di fronte a Palazzo di Città. A tutti i presenti sarà offerta la torta di compleanno, appositamente realizzata”.

Parteciperà la banda comunale ‘G.Puccini’. Alle 11 è prevista la partecipazione alla messa, officiata nella parrocchia di San Lorenzo.

Questa la lettera-invito del sindaco Paolo Lambertini alla cittadinanza:

7 Gennaio 1956: il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi decreta ufficialmente di conferire al comune di Cairo Montenotte il titolo di Città.

E’ stato un momento molto importante per la nostra comunità, di fatto si è sancita la centralità di Cairo come città “capoluogo” della Valbormida.

La nostra Amministrazione vuole rendere omaggio a questo evento, pertanto si è deciso di istituire la bandiera ufficiale della Città di Cairo Montenotte che, approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri Comunali, verrà issata sul pennone di Piazza della Vittoria a fianco delle bandiere europea, italiana, regionale.

Così facendo verrà ufficializzato il giorno 7 Gennaio come il “compleanno” della nostra città, iniziando così una tradizione tutta nostra che celebreremo anche negli anni a venire con eventi festosi.

Quest’anno, essendo il primo anno, la cerimonia verrà effettuata il giorno 6 GENNAIO 2019 alle ore 10.00 in Piazza della Vittoria

Sarà un evento semplice ma significativo in cui la bandiera verrà esposta alla presenza di tutti i cittadini, con un brindisi augurale e una torta con 63 candeline che tutti insieme spegneremo. A seguire ci ritroveremo tutti nella nostra Parrocchia di S Lorenzo per la Santa Messa alle ore 11.

Tutti sono caldamente invitati a partecipare: tutte le associazioni, adulti, ragazzi, bambini: tutti!!!

L’occasione mi è gradita per formulare i migliori auspici per un 2019 che sia di serenità, di amicizia e di belle opportunità per tutti noi, le nostre famiglie e per la nostra Cairo operosa.

Paolo Lambertini – Sindaco di Cairo Montenotte