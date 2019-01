Cairo Montenotte, assegnate le borse di studio all’istituto di istruzione “Federico Patetta”

Cairo Montenotte. In coincidenza con la pausa di fine anno, l’istituto di istruzione Federico Patetta di Cairo Montenotte ha consegnato le borse di studio ai propri allievi che più si sono distinti negli scorsi anni scolastici.

Angelo Astengo, Cesare Bolla, Nicholas Clemente, Alessandro Nari, Alex Pizzorno, Lorenzo Tubino e Manuela Zunino hanno ottenuto il riconoscimento erogato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la valorizzazione delle eccellenze nel 2016/17. Quattro assegni, del valore di 300 euro ciascuno, sono stati assegnati a Elena Chiarlone, Samuele Pirotto, Irene Scognamiglio e Silvia Tranquillo, diplomatisi con il massimo dei voti e la lode negli esami finali del luglio scorso.

A Chiarlone è inoltre andata la borsa di studio per merito (del valore di 400 euro) in onore di Angela Giribone, mentre gli allievi del “Patetta” Micaela Cerruti, Alessio Dettori, Yasmine El Mesaudi, Alessio Garese, Irene Scognamiglio e Klimentina Vasileva sono stati premiati per gli eccellenti risultati nel campo delle certificazioni linguistiche e informatiche.