Cairo, l’assessore Piemontesi eletta in consiglio provinciale: “Pronta a farmi portavoce della valle”

Cairo Montenotte. “Queste elezioni, inaspettate, rappresentano per me una nuova sfida. La risposta di quasi tutti i Comuni della Valbormida alle votazioni di domenica rispecchia quel progetto di territorio in cui credo fermamente e che sono determinata a portare avanti”. Così Ilaria Piemontesi, assessore all’urbanistica per il Comune di Cairo Montenotte, commenta la vittoria alle elezioni provinciali del 27 gennaio.

“Non so ancora quali saranno le deleghe o il mio ruolo – aggiunge – ma sicuramente sarò sempre impegnata a farmi portavoce della nostra valle, tenendo alta l’attenzione della Provincia sulle istanze e necessità di tutti i nostri Comuni. Le esigenze dell’entroterra son ben diverse rispetto a quelle della costa e spesso non sono note, per questo è fondamentale rappresentarle e farle conoscere.”

Esprime soddisfazione il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini: “Mi congratulo con l’assessore Ilaria Piemontesi, tra i candidati più votati, per l’importante risultato e per la fiducia che ha ottenuto dai molti Comuni che l’hanno scelta a rappresentarli in consiglio provinciale. Il risultato è anche un riconoscimento per il ruolo di rappresentanza che il Comune di Cairo Montenotte ha per la Valbormida. Avere in consiglio provinciale un rappresentante della valle, e in particolare uno di Cairo, può e deve portare quel valore aggiunto che negli ultimi anni è in parte mancato. Mi associo al commento del presidente Olivieri sulla necessità ora di fare squadra e lavorare nell’interesse di tutti e sono certo che il contributo di Ilaria Piemontesi sarà concreto e di valore.”