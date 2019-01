Cairo, i carabinieri incontrano i cittadini per spiegare come ci si difende da ladri e truffatori

Plodio. Furti e truffe, due reati da combattere insieme alle forze dell’ordine, con cui occorre instaurare una stretta collaborazione. Ecco il motivo per cui la Compagnia dei carabinieri di Cairo, guidata dal comandante Daniele Quattrocchi, sta mettendo a punto un calendario di incontri in Valbormida per informare la cittadinanza sui comportamenti da evitare e sui consigli da impartire per difendersi dai malviventi.

Questa sera l’appuntamento è a Plodio, alle 18, nella sede del centro “Sergio Ferrando”, dove interverrà il maresciallo Gianni Martellini, comandante della stazione di Carcare, che sarà anche domani, mercoledì 16, alle ore 15, a Pallare nella sala riunioni degli impianti sportivi.

Il 16 e 30 gennaio, invece, nella sala De Mari di Palazzo di Città, alle 18, toccherà al maresciallo Valentino Giugliano parlare di come difendersi da ladri e truffatori.