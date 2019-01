Cairo, al Patetta aperte le iscrizioni ai corsi per la patente europea del computer

Cairo Montenotte. All’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte sono aperte le iscrizioni ai corsi ECDL (European Computer Driving Licence). L’istituto cairese offre quindi la possibilità di ottenere la certificazione per la patente europea del computer, il “passaporto” sempre più necessario per accedere alle professioni in un momento in cui l’informatica è ormai diventata una condizione essenziale per entrare e rimanere nel mondo del lavoro.

Il termine per le iscrizioni scade il 30 gennaio per i corsi ECDL BASE e STANDARD; le lezioni si svolgeranno nella sede di via XXV Aprile nei mesi di febbraio e marzo. A febbraio si apriranno le iscrizioni anche per i corsi base e standard CAD – Computer Aid Design, a numero chiuso (massimo sedici partecipanti). Le iscrizioni sono possibili fino al 15 marzo per il CAD 2D e fino al 30 maggio per il CAD 3D.

Inoltre la scuola cairese – Test Center certificato e autorizzato AICA, l’ Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – programma e organizza ogni mese sessioni d’esame per ottenere le certificazioni europee in materia.

I corsi sono aperti a tutti. Le informazioni sui costi e la modulistica possono essere reperite sul sito della scuola (www.patettacairo.gov.it). I docenti di ruolo possono utilizzare la “carta del docente” e iscriversi anche attraverso la piattaforma Sofia, scegliendo la seconda edizione dei corsi già proposti nello scorso anno scolastico.