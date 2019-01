Cairese, Matteo Spozio: “Partita ben giocata, il pareggio è giusto”

Cairo Montenotte. Cairese e Rivarolese si dividono la posta nel big match del campionato di Eccellenza.

“E’ stata una partita giocata da due squadre che hanno sempre cercato di proporre del gioco – afferma capitan Spozio – a noi è venuto a mancare il bomber Alessi, per un attacco influenzale e per noi si è trattato di una assenza pesante… entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per sbloccare il risultato, ritengo che il pareggio sia un risultato equo”.

“Usciamo da questo match con la convinzione di potercela giocare alla pari con tutte da squadre – conclude Spozio – il campionato di Eccellenza, a differenza degli anni scorsi, è molto equilibrato e si deciderà sul filo di lana”.