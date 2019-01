Cairo Montenotte. La doppietta del solito Alessi e la rete di Facello consentono alla Cairese di vincere il big match in casa della Genova Calcio. Il successo consente al team di Matteo Solari di riportarsi (ex aequo con la Rivarolese) in testa alla classifica.

Il direttore sportivo Matteo Giribone è decisamente ai sette cieli.

“La Cairese continua a dimostrare di essere una squadra composta da giocatori con la mentalità vincente – afferma il direttore – la squadra ha giocato una grande partita, segnando due reti nella prima frazione di gioco, poi la reazione dei genovesi, che hanno accorciato le distanze (ndr, con Massara) ci ha messo in difficoltà, ma la squadra ha saputo ribattere colpo su colpo agli avversari, segnando, in contropiede, il terzo goal, che ha chiuso i giochi”.

“Il rientro in formazione di Diego Alessi è stato fondamentale – conclude Giribone – lui è determinante perché, oltre a segnare, aiuta i compagni a giocare bene… mi complimento con lui, il mister e tutti i giocatori, che hanno dimostrato di meritare il primato in classifica”.