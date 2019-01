Cairo Montenotte. La Cairese ritrova la vittoria, che mancava da tre giornate, e lo fa in grande stile, imponendosi per 3 a 1 sul campo della Genova Calcio, fino a questa mattina capolista del campionato. Il primo successo del 2019 vale ai valbormidesi il ritorno in vetta, al fianco della Rivarolese.

Diego Alessi ha realizzato due delle tre reti con cui i gialloblù hanno espugnato il terreno del capoluogo. “Avevamo un po’ di rabbia dentro perché erano tre giornate che abbiamo fatto 2 punti su 9 e non ci era ancora capitato da inizio campionato – commenta l’attaccante -. Lo abbiamo dimostrato oggi sul campo nonostante un avversario di tutto rispetto: questa è una squadra che se la può giocare tranquillamente fino alla fine. Oggi siamo stati più bravi noi: adesso speriamo di continuare”.

La Cairese è nuovamente al vertice, quando mancano 12 giornate al termine. “Ce la godiamo, ovviamente, ridiamo, cantiamo, perché è giusto che sia così – dice Alessi -. Fa parte del calcio, è giusto godere quando si è lassù. Però sappiamo benissimo che questo è un campionato sicuramente che sarà giocato fino all’ultima giornata, perché siamo sei squadre a farci la lotta, ogni domenica qualcuno perde punti, passa prima un’altra, e quindi non si possono fare calcoli o voli pindarici adesso“.

Domenica prossima altra trasferta ostica per la Cairese, contro il Molassana. “Anche in casa nostra all’andata abbiamo pareggiato, quindi bisogna affrontarla col piglio giusto e cambiare un po’, appunto perché con le più piccole, cioè quelle che si giocano altri obiettivi e non sono tra le prime sei, abbiamo perso troppi punti. Se vogliamo continuare a stare lassù nel girone di ritorno – conclude – bisogna non perdere questi punti“.