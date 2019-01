Brucia sterpaglie ma si genera un incendio, persona ustionata

Vendone. Incidente questa mattina in un terreno agricolo a Vendone, dove un uomo, mentre stava brucando delle sterpeglie, è rimasto ustionato. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che nel tentativo di bruciare alcune sterpaglie si sia generato un piccolo rogo e l’uomo, nel tentativo di spegnerlo, sia rimasto ustionato.

L’episodio si è verificato intorno alle 12:00, in un terreno agricolo, in frazione Curenna, nella zona sopra il cimitero comunale del piccolo comune dell’entroterra albenganese.

Immediato è scattato l’allarme: sul posto hanno operato i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118.

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i sanitari si sono occupati dell’agricoltore ferito, che è stato medicato sul posto salvo poi disporne il trasporto in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, per le cure del caso.