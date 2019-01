Borgio e Noli incantano i turisti: votati tra i 4 borghi più belli della Liguria

Borgio Verezzi/Noli. Borgio Verezzi secondo paese più bello della Liguria, Noli quarto. E’ quanto decretato da un sondaggio promosso dal portale Travel365, un magazine online di viaggi e turismo che fornisce spunti, idee e informazioni.

Il sondaggio è stato fatto tra oltre 10.000 utenti della community del blog, chiamati a votare le eccellenze storiche, architettoniche, culturali e gastronomiche del territorio: i partecipanti hanno dovuto esprimere le proprie preferenze scegliendo i 10 borghi più belli della Liguria, da visitare assolutamente nel 2019, fra gli oltre 30 selezionati dalla redazione.

Al primo posto si è classificata Moneglia (GE), ma subito dietro a conquistare i cuori degli appassionati è stata proprio Borgio Verezzi; al terzo posto Varese Ligure (SP), seguita da un altro borgo nostrano, Noli. Seguono Tellaro (Lerici), Cervo (IM), Brugnato (SP), Apricale (IM), Dolceacqua (IM) e Campo Ligure (GE).

Il portale ha cercato anche di chiarire quali siano i pregi delle località, e quando sia più opportuno visitarle. Borgio Verezzi, secondo quanto emerso dalla ricerca, andrete visitata per uno o due giorni nei mesi di luglio e agosto, in concomitanza con il Festival Teatrale; due invece le giornate da dedicare a Noli, possibilmente la prima domenica di luglio (per la Festa patronale della Madonna della Visitazione e il Festival Lirico), nelle prime due settimane di agosto (per la festa patronale del Santissimo nome di Maria) o l’11 novembre (per la Fiera di san martino di Tour).