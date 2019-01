Borghetto, vicino sente urla in casa e dà l’allarme: soccorso nella notte

Borghetto Santo Spirito. Ha sentito delle urla provenire dalla casa dei vicini e poi un improvviso silenzio. Una situazione che ha fatto allarmare un residente di Borghetto che, temendo fosse successo qualcosa di grave, ha dato l’allarme.

L’emergenza è scattata intorno alle 3,30 di notte e ha mobilitato i vigili del fuoco della squadra 51 di Albenga, un’ambulanza, gli operatori del 118 e carabinieri. Nel giro di pochi minuti i pompieri sono entrati nell’appartamento per verificare quello che era successo.

Secondo le prime informazioni, sembra che un uomo sia caduto nella vasca da bagno senza riuscire più ad alzarsi. A quel punto ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto alla moglie che però, non indossando i suoi apparecchi acustici, non l’ha sentito. I vicini, al contrario, spaventati dalle grida hanno chiamato i soccorsi.

Fortunatamente, l’uomo non è rimasto ferito in maniera grave ed ha rifiutato il trasporto in ospedale.