Borghetto, venduto un vecchio camion per la raccolta dei rifiuti

Borghetto Santo Spirito. Prosegue l’attività di cessione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Comune di Borghetto in passato in uso al servizio di nettezza urbana e da anni non più utilizzati dopo l’assegnazione della gestione del servizio alla società Ata spa.

Nei mesi passati, dopo un lungo periodo di inutilizzo, erano stati venduti i cassonetti metallici stradali, prima impiegati per il deposito e raccolta rifiuti: ciò ha consentito di evitare il loro deterioramento ed abbandono.

Ora invece è stato alienato il vecchio camion, di maggiore portata, che era in uso al servizio tecnico e che per anni ha trasportato in discsarica i rifiuti raccolti sul territorio comuale.

Si tratta di un Fiat Iveco 330/36 adibito ed allestito per la raccolta stradale mono-operatore con caricamento laterale. Immatricolato nel 1993 è stato in funzione sino al 2015. Al momento del suo acquisto risultava essere uno dei mezzi più efficienti e allestiti presenti sul mercato.

Nelle settimane passate la ditta Transwolumax di Monteu Roero (Cuneo) ha provveduto all’acquisto del veicolo, che era parcheggiato nell’ex capannone della nettezza urbana di via Tiziano, per un importo di 4.511 euro.

Quest’oggi il sindaco Giancarlo Canepa ha provveduto a firmare la documentazione per la cessione definitiva.