Borghetto, Mariacarla Calcaterra nominata assessore. Carolina Bongiorni entra in consiglio comunale

Borghetto Santo Spirito. Mini rimpasto per la giunta comunale guidata dal sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

A seguito della decisione di Cinzia Vacca di lasciare il suo incarico di assessore e di consigliere comunale, il primo cittadino borghettino ha deciso di nominare assessore Mariacarla Calcaterra, attualmente, già consigliere di maggioranza con delega alla cultura ed attività connesse.

All’avvocato sono state assegnate anche le deleghe a manifestazioni turistiche, pubblica istruzione e pari opportunità. Più in generale, come spiegato da Canepa, “potranno esserci ulteriori piccole modifiche nelle assegnazioni delle deleghe di consiglieri e assessori”.

Il posto rimasto vacante in consiglio comunale sarà occupato dal primo dei non eletti della lista “Borghetto C’è”, ossia Carolina Bongiorni. La surroga avverrà in occasione del prossimo consiglio comunale.