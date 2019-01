Borghetto, in arrivo i “buoni spesa” per le famiglie bisognose della città

Borghetto Santo Spirito. Una tessera preparata o un buono per l’acquisto di generi alimentari o per la cura della persona e della casa. E’ quella che i servizi sociali del Comune di Borghetto forniranno ai nuclei famigliari del territorio che si trovano in difficoltà economica.

“Sul nostro territorio – spiegano dalla giunta guidata dal sindaco Giancarlo Canepa – risiedono molte famiglie che fanno fatica a soddisfare esigenze primarie quali l’acquisto di beni di prima necessità. Gli strumenti attualmente a disposizione delle amministrazioni per il sostegno dei nuclei famigliari risultano talvolta solo parzialmente sufficienti o, addirittura, non consentono di intervenire con immediatezza, in caso di necessità improvvise o impreviste”.

“Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno attivare uno strumento maggiormente efficace: quello delle tessere prepagate o buoni spesa. Questi saranno assegnati ai nuclei bisognosi residenti che, trovandosi in una situazione economica di difficoltà, siano nell’impossibilità di provvedere direttamente all’acquisto di generi alimentari o per la cura della persona e della casa”.

Le tessere saranno assegnate alle famiglie individuate dai servizi sociali a seguito di valutazione da parte degli uffici comunali, avranno durata annuale e potranno essere utilizzate per comprare alcuni specifici prodotti che verranno individuati dagli assistenti sociali.