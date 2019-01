Borghetto, al via il progetto “Ascoltiamoci” a cura dell’Arma dei carabinieri

Borghetto. Prenderà il via mercoledì 16 gennaio 2019, alle 15, presso il Centro Ragazzi di via Trilussa, il progetto “Ascoltiamoci”, un’iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza dei cittadini, attivata dall’Arma dei Carabinieri.

Il comandante della stazione di Borghetto S. Spirito, luogotenente Roberto Milano, incontrerà la cittadinanza ed i ragazzi per raccogliere segnalazioni, ascoltare problematiche ed affrontare particolari situazioni che, con l’adeguato supporto dell’Arma, potranno essere gestite e risolte.

La collocazione del punto d’ascolto presso il Centro Ragazzi darà inoltre l’opportunità al comandante Milano di incontrare i cittadini più giovani, che potranno entrare in contatto con l’Arma dei Carabinieri in un contesto familiare, che favorirà sicuramente un’interazione positiva.

I ragazzi avranno l’opportunità di verificare quanto l’Arma dei Carabinieri sia costantemente a disposizione della cittadinanza e come il supporto garantito sia fondamentale per la sicurezza e la crescita civile della comunità. L’appuntamento si ripeterà ogni terzo mercoledì del mese.

“Ringrazio a nome mio personale e dell’intera amministrazione la Compagnia Carabinieri di Albenga ed in particolare il Luogotenente Roberto Milano per la costante disponibilità e per l’attività che verrà svolta a beneficio della nostra cittadina”, ha dichiarato Antonella Rossi dell’Ufficio truismo e Cultura di Borghetto.