Vado Ligure. Rinvio: l’atteso tavolo al Mise per la vertenza della Bombardier di Vado Ligure, previsto per il prossimo 22 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi.

La comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sullo slittamento dell’incontro con sindacati e istituzioni è stata resa nota nel primo pomeriggio di oggi. La nuova data sarà concordata a breve tra le parti interessate dalla vertenza.

di 4 Galleria fotografica Incontro Bombardier in Regione







Per le organizzazioni sindacali non certo una buona notizia, considerato che speravano di avere risposte concrete già entro il mese di gennaio, per capire le sorti dello stabilimento di Vado Ligure e le stesse prospettive occupazionali.

Tra i punti al centro della vertenza, sulla quale resta forte la preoccupazione dei lavoratori: la verifica delle azioni intraprese dall’azienda e dal gruppo per garantire la strategicità del sito produttivo di Vado Ligure; attese anche risposte da Mercitalia e Ferrovie dello Stato in merito alle commesse in essere e a quelle future, indicando la necessità, a tutela del sito produttivo e dei lavoratori, di poter trasferire delle produzioni dall’estero verso l’Italia.

Le produzioni di Mercitalia, ma sopratutto l’alta velocità e la realizzazione di 14 nuovi treni, rappresentano due asset essenziali per la sopravvivenza del sito vadese.

Al tavolo ministeriale erano stati convocati anche Regione Liguria e Comune di Vado Ligure: proprio dalle istituzioni lavoratori e sindacati sperano di ottenere massima spinta per definire soluzioni positive sul futuro industriali e su carichi di lavoro effettivi che diano garanzie alle maestranze.