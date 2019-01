Bimba di sei anni cade dal secondo piano, grave al Santa Corona

Andora. E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una bambina di sei anni caduta dal secondo piano di una palazzina nella zona della Marina di Andora.

Il drammatico episodio si è verificato poco prima delle 16:30 di oggi pomeriggio. Restano ancora da appuare cause e dinamica della caduta, avvenuta dal terrazzo dell’abitazione e che poteva avere conseguenze peggiori.

La piccola è rimasta sempre cosciente ed è stata soccorsa dai militi della Croce Bianca di Andora e dall’automedica del 118: dopo le prime cure è stata trasferita in codice rosso presso il nosocomio pietrese.

Stando a quanto riferito dai medici le sue condizioni sono gravi a seguito della caduta, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita, ma sono ancora in corso gli accertamenti medici del caso. Probabilmente la bambina sarà trasferita presso lo specializzato ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Sul luogo stanno ancora operando i carabinieri della stazione di Andora e del nucleo operativo della Compagnia alassina, che stanno svolgendo le prime indagini su quanto accaduto nell’alloggio della palazzina. Pare che al momento della caduta la bimba era in casa con la nonna, al vaglio alcune testimonianze.