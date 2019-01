Biker soccorso a Calice Ligure, trasportato al Santa Corona

Calice Ligure. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un biker rimasto ferito oggi pomeriggio in uno dei sentieri di Calice Ligure, nell’entroterra finalese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 20, il ciclista è caduto riportanto la sospetta frattura di un braccio e altre ferite sul resto del corpo: immediato è scattato l’allarme con l’intervento di soccorso a persona operato da personale sanitario, 118, vigili del fuoco e soccorso alpino.

In breve tempo i soccorritori hanno localizzato e raggiunto il biker rimasto ferito a seguito della caduta: dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio pietrese, non è in gravi condizioni.