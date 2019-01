Basket Cairo, dal campionato CSI agli Scoiattoli: il resoconto del weekend

Cairo Montenotte. La sconfitta interna della squadra senior nel campionato CSI, la battuta d’arresto dell’Under 13 femminile, la partita persa dagli Esordienti e il torneo giocato dagli Scoiattoli. Riviviamo, nei resoconti redatti dalla società valbormidese, i recenti impegni del Basket Cairo.

CSI Open: gara avvincente ma sconfitta di misura

Basket Cairo – Marchesato Eagles 57-58

Perde l’imbattibilità casalinga il Basket Cairo con una diretta avversaria per le alte posizioni in classifica. La gara sembra mettersi sui binari giusti nonostante un roster con soli 9 elementi per le defezioni inaspettate dell’ultimo minuto. La pressione difensiva dei cairesi è elevata e le palle perse dei saluzzesi sono molte e il primo break si vede subito sul 9 a 2. Un piccolo svarione difensivo permette ai piemontesi di rientrare fino al meno uno (9-8), ma prontamente Cairo risale in cattedra e ritorna a segnare con continuità. Il primo parziale si chiude con un 17 a 10. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga di quello precedente con i padroni di casa sugli scudi che difendono alla grande e guidano il gioco e gli avversari che lottano per rimanere a galla con risultati alterni. Unico neo sulla gara è il fatto che molti cairesi sono gravati di due o tre falli dovuti all’aggressività difensiva. Si va al riposo sul parziale di 39 a 28 che da un buon vantaggio sul quale sperare una buona affermazione nel finale.

Il terzo quarto si apre con un parziale piemontese che taglia un po’ le gambe dei cairesi, un 0 a 9 che porta il risultato sul 39 a 37 e riapre la gara. Per fortuna i padroni di casa non si perdono d’animo e cercano di controbattere, ma a differenza dei primo due quarti hanno grossissime difficoltà a fare canestro e segnano con il contagocce. Il parziale del quarto è 7 a 16 e punisce oltremodo i cairesi anche se il risultato complessivo rimane sul più 2 (46 a 44). Nell’ultima frazione si ci deve giocare il tutto per tutto, la situazione falli però compromette l’intensità difensiva della squadra di casa che comincia a subire sotto canestro, dove fino ad allora aveva dominato, e non riesce più a produrre palle recuperate, mettendo in difficoltà l’attacco. Nel finale sotto di 3 punti con un rocambolesco rimbalzo in attacco Martella Andrea riesce a portare i cairesi sul meno 1 e sulla sirena Gallese ha la palla della vittoria anche se con un tiro complicato, la sorte non lo premia e Cairo perde di un solo punto.

Merito agli avversari che nonostante la pressione difensiva cairese sono rimasti in partita anche quando non sembrava possibile e da segnalare qualche calo di concentrazione nei cairesi che ha fatto sbagliare canestri facili che alla fine sarebbero valsi oro. Sarebbe stato sicuramente necessario avere un roster un po’ più allungato per i padroni di casa in quanto una difesa allungata e aggressiva avrebbe inevitabilmente fatto spendere più falli. Inaccettabile comunque il secondo tempo dei cairesi che in casa in 20 minuti segnano 18 punti.

Parziali: 17-10; 22-18; 7-16; 11-14.

Tabellino: Pera 4, Giacchello 10, Bazelli 13, Giallumi 10, Gallese 2, Pius, Zullo 9, Martella 9, Diana.

Under 13 femminile: trasferta domenicale per le giovani cestiste

Domenica 27 si va a fare visita al Blu Ponente A che è seconda in classifica. Organizzando un pullman come una vera squadra professionistica, grazie all’impegno e al sostegno di tutti i genitori delle ragazze. Le giovani cairesi arrivano da due sconfitte consecutive, a causa del morale a terra, in settimana coach Agostinis ha lavorato molto sulla motivazione.

La chiave del coach gialloblù è molto semplice, alle proprie atlete chiederà di stare in partita contro le più quotate avversarie rivierasche. Forse l’inizio non è dei migliori, stanche dal viaggio o forse un abbacchiate, le cairesi sembra che non reagiscano, le padroni di casa aggrediscono ed il primo parziale è di 10 a 4. Ma coach Agostinis non ci sta, ricorda alle sue l’ottimo lavoro fatto durante la settimana, ricordando che sul campo bisogna lottare, ed ecco che finalmente la grinta che esce dalle vene delle cairesi, con un rapido guizzo portano il punteggio a referto sul 18 a 15, ritornando negli spogliatoi con la giusta sicurezza. La ripresa del gioco è soft, a metà quarto solo 2 punti cairesi a referto, le due squadre risparmiano le energie per l’ultimo tempo.

Il quarto tempo inizia sul punteggio di 22 pari e per 4 minuti non si sblocca, poi il ghiaccio viene rotto dalle ragazze del Blu Ponente e la partita si anima con tanti ribaltamenti di fronte e tanti errori al tiro (ma si sa che in alcuni momenti la palla brucia). Ultimo giro di lancette, siamo sotto di 4, ma commettiamo un paio di errori in attacco che ci impediscono di finalizzare al meglio l’azione. A 2” dalla sirena con una tripla cairese si chiude la gara con il punteggio di 28 a 27 per le nostre avversarie, la sconfitta di un solo punto ci lascia con un po’ di rammarico perché poteva bastare veramente poco.

Commento a caldo del coach: “Partita giocata bene dalle nostre ragazze a cui, evidentemente, ha fatto bene il lavoro di questa settimana. Se credessero in loro stesse, potrebbero giocare alla pari con chiunque e proprio su questo stiamo lavorando. Peccato per il risultato finale, ma oggi ho visto delle ragazze che entrano in campo non per subire ma per farsi valere lottando su ogni pallone”

Prossimo appuntamento sabato 16 a Cairo contro il Loano già sconfitto all’andata e sarà una ottima occasione per vedere altri miglioramenti.

Ecco le atlete protagoniste (nella foto sopra): Baiocco, Bergero, Gazzilli, Poulose, Garelli, Marchetti, Monopoli, Bernardo, Pennino, Rebagliati, Sardi.

Esordienti: dopo una lunga sosta, ci attende l’Albenga “A”

Ritornano sul parquet i nostri ragazzi della squadra Esordienti, dopo una lunga sosta di campionato e dopo quasi 30 giorni dall’ultimo impegno ufficiale del Torneo PMS/BEA Chieri.

L’impegno è arduo per i nostri ragazzi contro la formazione A dell’Albenga Basket e i nostri ragazzi si presentano a ranghi rimaneggiati a causa delle numerose influenze che minano i convocati.

Ci presentiamo comunque agguerriti e determinati, con una formazione dove ci piace segnalare il debutto tra i “grandi” di due aquilotti alla loro prima esperienza tra gli Esordienti: Marta Coratella con il numero 6 e Davide Pera con il numero 62. I nostri ragazzi partono fortissimi e con l’aiuto di una formazione ingauna che forse ha preso un po’ troppo sottogamba l’impegno, tengono il primo tempo con il distacco minimo di 4 a 6.

Nel secondo quarto si riorganizzano gli avversari e scavano subito un solco che diventerà poi impossibile recuperare durante il resto della partita, complice anche un po’ troppo nervosismo in campo che lo staff presente non riesce a canalizzare o controllare nella maniera giusta. Gli avversari mantengono un gioco fisico che ci manda in lunetta per ben otto tiri che purtroppo però i nostri ragazzi non riescono a concretizzare.

Si ritorna in campo dopo l’intervallo lungo tutti più calmi e pronti a giocare al meglio, ma ormai la distanza fisica e tecnica dagli ingauni segna il destino del match, che si conclude 14 a 54 per gli ospiti che ci hanno punito con ben 30 punti nati da contropiede su rimbalzo.

Ottima comunque la prestazione di tutti per un gruppo che, pur con ancora qualche difficoltà, cresce ogni giorno. Come al solito festeggiamo il top scorer gialloblù di giornata che questa volta è stato Nicolò Fracchi con 6 punti realizzati.

Scoiattoli: primo torneo stagionale a Taggia

Si è svolto nella mattinata di domenica il torneo per categoria scoiattoli organizzato dall’Olimpia Taggia. In campo si sono sfidati i giovanissimi atleti del Basket Cairo, dell’Olimpia Taggia, del Bordighera, del Ventimiglia e dell’Imperia.

Viste le numerose defezioni per i nostri gialloblù, in rosa anche tre componenti della squadra pulcini (nati nel 2012)

Una mattinata intensa, piena di incontri, dove la principale regola era di far giocare più volte i bambini e, soprattutto, farli divertire. Per questo si è deciso di non segnare in alcun modo il punteggio. Formula riuscitissima. Si giocano tempi da 4 minuti in cui si sfidano i piccoli atleti in partite di 3c3, giocando a rotazione contro tutte le squadre partecipanti. Per il Basket Cairo una prova per quella che potrebbe essere il prossimo anno la squadra Aquilotti Junior.

Tutti i bambini giocano più tempi, sempre ruotando, sempre giocando con compagni ed avversari diversi. Essendo al loro primo torneo, le prime partitelle hanno visto i gialloblù molto emozionati ed intimoriti, anche per via del molto pubblico sugli spalti oltre che della quantità di bambini in campo. Ma più si va avanti, si inizia a vedere un pochino di gioco ed anche molti canestri! Riuscendo quasi tutti almeno a tentare di infilare la palla dentro il canestro, anche per i giovanissimi 2012 (che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per cercare di gareggiare contro atleti più grandi).

Alla fine, tutti premiati, senza un vincitore e senza sconfitti. Anzi, la vittoria più bella è stata quella di vedere il sorriso sul viso di tutti i bambini che, mettendosi alla prova, hanno dimostrato che lo sport può e deve essere soprattutto divertimento e voglia di condividere emozioni ed esperienze. Nota positiva per i cairesi che, tra le loro fila, avevano anche tre bimbe: Sara, Sveva e Lucrezia, che hanno giocato con formazioni tutte maschili combattendo su ogni pallone. Ed hanno anche avuto modo di scontrarsi in due tempi contro un’altra formazione tutta femminile.

Grazie all’Olimpia Taggia, a tutti i genitori per l’aiuto e soprattutto per la levataccia. Ma soprattutto grazie ai piccoli atleti che hanno partecipato e con la loro emozione ed i loro sorrisi hanno reso questo evento molto più bello.

Questi gli atleti partecipanti (nella foto sotto): Es-Saady Sara, Martino Samuele, Mastromei Alessandro, Melano Luca, Di Maggio Jordan, Zunino Gabriele, Marchisio Bogliacino Sveva, Braida Davide, Gagliardo Manuel, Gallo Lucrezia, Graziani Giacomo, Diana Marco, Dolerno Francesco, Larosa Paolo.