Baseball, una Cairese ricca di esordienti ha iniziato la Western League

Cairo Montenotte. Domenica 13 gennaio è iniziata l’avventura della formazione Under 12 della Cairese nel campionato indoor Western League, torneo che la porterà a confrontarsi con squadre piemontesi e lombarde in cinque concentramenti più le finali.

Come da calendario l’esordio è avvenuto a Cairo nel palazzetto dello sport e le formazioni ospiti erano il Mondovì, il Settimo Torinese e i New Panthers di Sant’Antonino.

Il concentramento ha visto prevalere il Mondovì, che ha vinto agevolmente tutti gli incontri; buona prova anche per il Settimo che ha perso solo con i monregalesi mentre i New Panthers, vincendo con la Cairese, si sono collocati in terza posizione, lasciando i biancorossi da soli a chiudere la classifica.

Nelle formazioni cairesi si sono alternati Pacenza Alice, Sechi Giacomo, Baccino Fabio in campo esterno, Chiarlone Noel in prima base, Apicella Matteo in interbase, Pettinato Mattia, Bogliolo Annalisa e Ciarlo Micol a ricevere, Luisi Azzurra e De Bon Sara in seconda, Gabbani Achille a difesa del lanciatore.

La compagine è completamente rinnovata, come spiega il tecnico Giampiero Pascoli: “Partiamo con un bel gruppo e paghiamo lo scotto dell’inesperienza; domenica Chiarlone e Secci avevano sulle loro spalle il peso della squadra e lo hanno gestito nei migliori dei modi cercando di trascinare i compagni esordienti. L’assenza del capitano Giuria, indisponibile per infortunio, e l’indisponibilità di Mendola ci hanno costretto ad inventarci un assetto che non avevamo provato e, in questa fase, si fatica a trovare il ritmo da gara. Abbiamo sicuramente tanta strada da fare ma il buon atteggiamento che i ragazzi hanno avuto nonostante i risultati non mollando sino alla fine ci fa ben sperare: ci vorrà del tempo ma ci toglieremo delle soddisfazioni“.

Domenica prossima la Cairese giocherà ad Avigliana, dove incontrerà Fossano, Vercelli, Avigliana Rebels ed Avigliana Girls.

Seconda giornata, invece, per gli Under 15 nella Next Generation Winter Ball in quel di Torino, nel corso della quale i biancorossi si sono confrontati con i pari età del Seveso e del Settimo Torinese.

Una sconfitta ed un pareggio è il bilancio della giornata per i giovani cairesi, autori di una prova opaca in attacco, con poche battute valide e molte eliminazioni al piatto. In difesa buona la prestazione di Castagneto in pedana di lancio e di Garra in prima base. Un po’ di ruggine ancora da togliere in vista del prossimo concentramento di Moncalieri, previsto per domenica 10 febbraio.

Nella foto sopra: la formazione Under 15.

Gli Under 15 all’appello

La formazione Under 12

La panchina Under 12

La formazione cairese al saluto con il Settimo