Autobus, ecco come cambiano le corse delle linee Tpl

Savona. A partire da lunedì 7 gennaio alcune corse delle linee di Tpl subiranno modiche e variazioni.

Nel dettaglio: sulle linee 6 Porto Vado-Savona in via Alessandria e 6/ S.Ermete-Stazione di Savona. verranno rimodulati gli orari nelle giornate feriali dal lunedì al sabato; sulla linea 3 Cimavalle-Stazione di Savona la corsa delle 7.20 in partenza da Cimavalle verrà anticipata alle 07.15; sarà introdotta una nuova corsa in partenza da Cosseria per Millesimo alle 6.55 (per la coincidenza con autobus diretto a Savona via autostrada); la corsa in partenza da Carcare per Millesimo delle 6.25 non effettuerà il transito dal centro di Cosseria bensì dalla Sp28; la corsa in partenza da Carcare per Millesimo delle 18 non effettuerà il transito da località Case Rossi a San Giuseppe bensì dal centro di Cosseria.

Qui gli orari aggiornati delle linee 6 e 6/. Gli orari aggiornati sono disponibili presso le biglietterie aziendali e consultabili sul sito aziendale www.tpllinea.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.