Aurora Greppi e Andrea Milanolo, stelline crescenti del Cus

Savona. Dal Meeting nazionale indoor di Modena arrivano, già dall’esordio, due notevoli progressi per i savonesi Aurora Greppi e Andrea Milanolo: gli sprinter cussini hanno letteralmente frantumato i loro precedenti record personali nei 60 m.

La copertina spetta all’allieva Aurora Greppi, classe 2002, che vince agevolmente la sua batteria correndo in 7”91 con un miglioramento di 11 centesimi rispetto alla scorsa stagione. Due ore dopo si presenta molto determinata ai blocchi della finale: l’ottima partenza e un lanciato incisivo le permettono di far fermare il cronometro sul meraviglioso tempo di 7”83! Un altro grande progresso di 8 centesimi rispetto alla batteria. In tutto saranno addirittura 19 centesimi di miglioramento rispetto alla sua migliore performance 2018. Terzo posto e soprattutto settima prestazione italiana 2019 della categoria Under 18.

L’allieva di Marco Mura realizza abbondantemente il minimo per la rassegna nazionale, fissato dalla Fidal in 8”06 e parteciperà ai campionati italiani di categoria in programma ad Ancona il 9 febbraio.

Dal palazzetto modenese arriva un’altra grande soddisfazione per i colori cussini a opera di Andrea Milanolo che vince con facilità la sua batteria con 7.24, realizzando un notevole progresso rispetto alle stagioni passate. In finale, il savonese sigla un altro exploit, correndo addirittura in 7”18 e conquistando la quinta posizione tra la categoria Juniores.