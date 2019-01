Aurora Bado trionfa alla 5 Mulini, Ino Abbo si conferma campione italiano nella 20 km di marcia

Savona. Ancora un weekend molto intenso per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona. Numerose le sedi di gara e, in parallelo, molti i risultati di prestigio. Copertina in dubbio tra la giovane Aurora Bado e l’esperto Ino Abbo.

Aurora Bado (foto sopra) si è imposta nella classica delle classiche per quanto riguarda il cross nazionale, la 5 Mulini di San Vittore Olona, giunta alla 87ª edizione. Grazie ad un fantastico finale allo sprint la figlia d’arte ha primeggiato nella gara riservata alle Allieve.

Ino Abbo (foto sotto) ha sicuramente qualche anno e qualche chilometro in più macinato sulle strade italiane ed europee. A Gioiosa Marea, in Sicilia, ha bissato il titolo italiano già suo lo scorso anno imponendosi nella prova dei 20 chilometri di marcia categoria M70.

Campionati italiani Allievi di prove multiple a Padova, con i giovani savonesi impegnati nelle cinque fatiche del pentathlon. Anabel Vitale si conferma ai vertici di categoria pur essendo allieva da poco meno di un mese: ottime prove su 60 ostacoli (8″73, miglior prestazione ligure eguagliata) e nel lungo (5,54 la misura) per un punteggio finale di 3.275 punti che le è valso il sesto posto in classifica generale (e primo se soffermiamo l’analisi alle atlete al primo anno di categoria).

Leonardo Musso si difende bene sui 60 ostacoli, nell’alto, nel peso e sui 1.000 conclusivi. Paga forse dazio eccessivo nel lungo, ma comunque chiude in una più che onorevole 13ª posizione con 3.112 punti.

Valeria Paglione scende in pedana a Padova nel salto triplo e con 11,90 si migliora andando a realizzare il nuovo record provinciale assoluto in questa difficile disciplina. Sempre a Padova rientra in pista lo sprinter master Stefano Pasquato: non male il suo 23″71 sui 200 metri.

Torna in gara a Novara il lanciatore Gioele Buzzanca. Il 40,78 realizzato nel lancio del disco in un contesto ambientale particolare, con lo stadio innevato, rappresenta un presupposto non da poco per un inizio di stagione positivo.

Molti giovani in gara a Bra: citiamo per tutti le buone prove sui 60 piani di Thomas Marello (7″46) ed Angelica Liscio (8″48).

Da Lucca arriva il personale stagionale di Francesco Girardi: 6,40 la sua misura che gli vale il quarto posto nella gara di salto in lungo.

Mini pattuglia savonese alla conquista del nuovo splendido impianto di Miramas, nei pressi di Marsiglia. In gara Aurora Abbondanza, Siria Zemma e Sara Gualdi che si sono ben difese su 60 e 200 piani “collaudando” la struttura che ospiterà a breve i campionati francesi assoluti indoor.