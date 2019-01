Atletica Arcobaleno, un weekend positivo

Savona. Atletica Arcobaleno Savona impegnata su più fronti nell’intenso weekend di sabato 19 e domenica 20 gennaio.

Primo appuntamento di stagione per il circuito Europe Athletisme Promotion. Manifestazione internazionale indoor a Kuldiga, in Lettonia, e subito Stefania Biscuola protagonista: ottimo bronzo sui 1.000 metri corsi in 2’51″16. Bene anche l’altro portacolori Arcobaleno: Luca Biancardi al rientro agonistico sui 60 piani ha corso la distanza in 7,17, non lontano dal proprio primato personale.

Cross regionale a Le Manie, valido per il campionato di società. Arcobaleno al vertice in quasi tutte le classifiche di categoria. A livello individuale da segnalare la bella prova di Aurora Bado (vincitrice tra le Allieve) e l’affermazione di Samuele Angelici tra le Promesse (con un buon terzo posto nella classifica riservata agli assoluti). Sempre tra gli assoluti buoni piazzamenti per Maurizio Fiorini (quinto) e Vincenzo Stola (sesto).

Gare al palasport di Padova e grande ritorno di Riccardo Bado. Sabato in bella evidenza sugli 800, chiusi in 1’54″37, e domenica in grado di confermarsi alla grande sui 1.500 con un crono di 3’58″90 all’arrivo.

Ad Aosta pattuglia finalese in gara: ancora un’ottima prova per la neo allieva Anabel Vitale, quarta tra le assolute nel salto in lungo con una miglior misura di 5,49.

Alcuni atleti savonesi erano impegnati invece a Modena per una ulteriore due giorni dedicata alle gare in sala: Francesco Girardi ha corso i 60 in 7″45 e di è ben difeso anche nel lungo (6,33 la sua miglior misura). Benedetta Barroero (all’esordio tra le junior) ha corso i 60 ostacoli in 9″76 ed i 60 piani in 8″32, mentre Martina Armenia ha realizzato il crono di 9″92 sui 60 ostacoli saltando 5,22 nel lungo.

Nella foto: Stefania Biscuola e Luca Biancardi.