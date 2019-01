Atletica Arcobaleno Savona, partita la nuova stagione

Savona. Primi appuntamenti agonistici del 2019 per la pattuglia dell’Atletica Arcobaleno Savona che, forte di un buon gruppo di nuovi arrivi dai vivai delle società collegate, si appresta ad affrontare al meglio anche gli imminenti campionati di società di cross, la cui prima fase si disputerà alle Manie domenica 20 gennaio.

Proprio con il cross è partita alla grande Aurora Bado che nella scorsa settimana ha conseguito un lusinghiero quinto posto nella prova del Cross del Campaccio riservata alle Allieve.

Nel weekend appena trascorso sono scesi in pista alcuni dei nuovi Arcobaleni. Tra questi, esordio di Marco Zunino (proveniente dall’Atletica Varazze) sui 400. L’allievo di Franco Romano ha corso a Padova in 51″46, riscontro già molto positivo ma sicuramente migliorabile già alla prossima uscita.

Sempre a Padova, rientro alle gare per Stefania Biscuola che si è piazzata al secondo posto nella classifica generale di giornata sugli 800 metri, con il tempo di 2’12″71, crono già significativo anche se appesantito da una partenza di gara su ritmi sicuramente piuttosto blandi.

A Bra, tra i molti giovani schierati, brilla subito la stella di Anabel Vitale. La pietrese, proveniente dall’Atletica Run Finale Ligure, conquista un ottimo secondo posto sui 60 piani tra le assolute, correndo la finale in 7″89.

Bene in questa occasione anche l’ostacolista Alessio Manfredi (seconda nei 60 ostacoli con un miglior crono di 8″82) ed i velocisti, impegnati sui 60 piani, Ilaria Accame (8″36), Siria Zemma (8″46), Thomas Marello (7″60) ed Andrea Lavagna (7″78).

Il prossimo fine settimana sarà sicuramente impegnativo anche sulle piste al coperto, con alcuni atleti impegnati a Modena ed una trasferta in Lettonia, a Kuldiga, per lo sprinter Luca Biancardi (al rientro sui 60 piani) e la mezzofondista Stefania Biscuola, schierata sui 1.000 metri, in gara nel primo appuntamento del circuito Europe Athletisme Promotion.