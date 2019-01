Aspettando la Befana al Villaggio di Natale di Giuele a Finale Ligure

Finale Ligure. Ultimo weekend nel Villaggio di Natale di Giuele a Finale Ligure.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita di questa edizione: il numero di visitatori del Villaggio di Natale è aumentato ancora quest’anno e le persone sono entusiaste di venirci a trovare – dichiara Elena Granaiola dalla direzione del Villaggio – Vi aspettiamo fino a domenica 6 gennaio per trascorrere insieme l’ultimo weekend dell’edizione 2018-2019”.

Fino a domenica 6 gennaio il Villaggio di Giuele vi aspetta per l’ultimo weekend di divertimento. Oltre a Babbo Natale, il Villaggio degli Elfi e tutte le attrazioni dei giorni scorsi, a partire da oggi, ci sarà anche il “Museo della Befana”, dove ci si perderà tra scope, carbone e calze; immancabile la Befana in persona che, girovagando per il Villaggio, intratterrà grandi e piccini.

Da non perdere poi gli ultimi due giorni di spettacoli del circo. Ancora per oggi e domani 5 gennaio, alle 15 e alle 17, lo spettacolo circense“The Circus… One Million Dream” di Mister David and the family Dem vi farà sognare, ridere ed emozionare sotto l’inconfondibile tendone biancorosso.

Questa sera, poi, alle 20 presso il ristorante del Villaggio di Giuele, lo special event di quest’anno: la “Cena con Delitto”. Una serata alla Sherlock Holmes, all’insegna delle indagini e del crimine, ma anche del buon cibo con un menù studiato ad hoc, sia per gli adulti che per i bambini.

Tre giornate ricche di appuntamenti prima di salutarsi, in attesa della prossima edizione.