Arte Ginnastica al Torneo Internaziononale Yves Barboussat di Chambery in Francia

Bottino di medaglie in Francia per l’Arte Ginnastica, Associazione Sportiva di Ginnastica Ritmica di Finale Ligure, settore della Polisportiva del Finale, grazie alle ottime prestazioni delle nostre atlete!

Il 2019 si apre benissimo al Torneo Internazionale Yves Barboussat di Chambery in Francia e le nostre ginnaste, nonostante il campionato di federazione sia ancora piuttosto lontano non si lasciano intimorire.

Foto 2 di 2



– Un bell’oro per la nostra Donatella Boragno classe 2005;

– Argento per la peperina Martina Tipoli classe 2006;

– 3° posto per Francesca Bruzzo classe 2009;

– e ancora 3° posto per Isabel Cancellara classe 2010;

– 4° posto per la nostra piccolissima ma determinata Letizia Zanolla classe 2010;

– 6° posto per Alice Salvi classe 2008;

– 7° posto per Noemi Panciroli che ha pagato l’emozione classe 2006.