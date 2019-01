Approvato in Consiglio Regionale l’ordine del giorno in ricordo del Sindaco di Danzica

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno unitario per condannare l’omicidio del sindaco di Danzica Pawel Adamowicz barbaramente ucciso con una coltellata al cuore durante una iniziativa di beneficenza.

Siamo molto contenti e crediamo sia stata una scelta dovuta anche l’impegno della Regione di esporre le bandiere a mezz’asta, di comunicare l’ordine del giorno approvato a tutti i parlamentari Liguri ed a tutti i consigli comunali della Liguria.

Arci Liguria ha lanciato la proposta nelle scorse ore, prontamente riprese da diversi consiglieri regionali che ringraziamo così come ringraziamo l’intero Consiglio Regionale per questa condanna unanime di ogni forma di razzismo e utilizzo della violenza nel dibattito pubblico.

Di seguito il testo dell’OdG: “Premesso che la richiesta contenuta in questo Ordine del Giorno arriva da ARCI Liguria. Visto che a poche ore dal l’assassinio di Pawel Adamowicz a Danzica, la città di cui era Sindaco ormai da 6 mandati consecutivi, e in molte altre città della Polonia, si sono riversati in piazza, spontaneamente, milioni di cittadini per esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza. Constatato che Pawel Adamowicz era una figura di riferimento dell’opposizione liberale, capofila dei sindaci progressisti della Polonia, esponente di Solidarnosc a cui ha aderito all’epoca del liceo unendosi al leader Lech Walesa. Considerato che Pawel Adamowicz si definiva “Europeo” ed era divenuto un paladino dei diritti umani e civili, con la sua storica frase: “Danzica è un porto, sarà sempre un rifugio per chi arriva dal mare”, in cui invitava i migranti a trovare rifugio e accoglienza nella sua città,

Impegna il Presidente della Giunta, l’Assessore competente e invita il Presidente del Consiglio Regionale

A esprimere cordoglio e vicinanza a nome di tutti i liguri nel ricordo di Pawel Adamowicz e dei suoi valori e ideali

A listare a lutto il gonfalone e a esporre le bandiere a mezz’asta negli edifici di competenza della Regione Liguria

A trasmettere il presente Ordine del Giorno ai Parlamentari eletti nelle circoscrizioni liguri affinché ricordino Pawel Adamowicz e si facciano promotori dei valori che incarnava

A trasmettere il presente Ordine del Giorno a tutti i Consigli Comunali liguri affinché ricordino in questi giorni il Sindaco di Danzica”